Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor beraberliği sonrası spor yazarlarından yıldız isme sert sözler: Acaba bu kez nasıl kaçıracak

Halim Hoca'nın ilk 11'de alternatifi yoktu ama doğru bir taktikle takımı sahaya sürdü. Rosier sağdan bindirmeler yaparken solda Umut hücuma hiç çıkmadı ve dörtlü savunma hiç bozulmadı. Beşiktaş 90 dakika sahanın tek hakimiydi. Beşiktaş harika pas oyunu yaparken rakibine top yapma imkanı da vermemesi önemliydi. Bu futbolun hakkı farklı galibiyet ve 3 puandı. Futbolun adaleti yok gerçekten!