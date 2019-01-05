Galatasaray'da bir ayrılık daha! Onyekuru...

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un biletleri kesilmişti. Rodrigues ise Al Ittihad'a transfer oldu. Performansıyla göz dolduran ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Henry Onyekuru'nun da Galatasaray'daki dönemi kapanıyor. İngiliz ekibi gelecek sezon Henry Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor. Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmuyor.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 18:24:57 Güncelleme: 18:33:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





