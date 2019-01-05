Galatasaray'da bir ayrılık daha! Onyekuru...
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un biletleri kesilmişti. Rodrigues ise Al Ittihad'a transfer oldu. Performansıyla göz dolduran ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Henry Onyekuru'nun da Galatasaray'daki dönemi kapanıyor. İngiliz ekibi gelecek sezon Henry Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor. Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmuyor.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 18:24:57
Güncelleme: 18:33:35
Sarı kırmızılılarda Süper Lig'de ilk yarıyı başarılı bir performansla tamamlayan kiralık oyuncusu Henry Onyekuru, Galatasaray'dan ayrılıyor...
SÜRPRİZ AYRILIK...
Takıma takviye için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da mevcut isimler takımdan ayrılıyor. İşte o gelişmeye dair detaylar...
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un biletleri kesilmişti. Rodrigues ise Al Ittihad'a transfer oldu.
BEKLENMEDİK GELİŞME
Bu isimlerine yerine gelecek futbolcular kapsamında sarı kırmızılı takımın transfer komitesi çalışmalarını aralıksız sürdürürken flaş bir gelişme daha yaşandı.
İngiliz devi Galatasaray'da ilk yarıyı iyi bir performansla geçiren Onyekuru için kararı verdi.