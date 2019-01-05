Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda yer vermeyeceğini açıkladığı Serdar Aziz'in yeni takımı Fenerbahçe oldu. Sezon ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor. Sarı-lacivertliler Evkur Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Sadık Çiftpınar transferini resmen duyurdu. Önceliği stoper ve forvet transferine veren sarı-lacivertliler bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz'in transferini netleştirdi. Sarı-lacivertliler, milli stoper ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray Yönetimi ile Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve milli futbolcu sarı-kırmızılı takımdan alacaklarına karşılık sözleşmesini feshedecek. Böylelikle sarı-lacivertliler Serdar'ı bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek.