Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda yer vermeyeceğini açıkladığı Serdar Aziz'in yeni takımı Fenerbahçe oldu.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 20:30:17 Güncelleme: 20:36:41
Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Sezon ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor.

Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Sarı-lacivertliler Evkur Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Sadık Çiftpınar transferini resmen duyurdu.

Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Önceliği stoper ve forvet transferine veren sarı-lacivertliler bir transferi daha bitirdi.

Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Yönetimi, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz'in transferini netleştirdi.

Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Sarı-lacivertliler, milli stoper ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı.

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