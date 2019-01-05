Fenerbahçe hocası Ersun Yanal'dan Serdar Aziz hakkında flaş transfer açıklaması
Fenerbahçe hocası Ersun Yanal'dan Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Antalya'da gazetecilerle sohbet eden Yanal, Serdar Aziz hakkında sorulan sorulara "(Fenerbahçe'ye) Transfer olmaması için bir neden yok" cevabını verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün gelecek sezon kesinlikle şampiyonluğa ulaşacağına inandığını söyledi. Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin gelecek sezon kesinlikle şampiyon olacağını ifade eden Yanal, "Çünkü Fenerbahçe bu kadar uzun bekleyemez. Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var. Buna ihtiyaç var. Bize yakışan da bunu gerçekleştirmek. Ya olacak ya olacak. Bu iddialı olmak değil. Çünkü Fenerbahçe iddialı, ben iddialı değilim." dedi.
"Ozan'ı kiralık vereceğiz" sözlerini kullanan Yanal, "Bir sene oynasın gelsin. Tam anlaştılar mı anlaşmadılar mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle Alanyaspor. Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin, bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir." şeklinde konuştu.