Fenerbahçe hocası Ersun Yanal'dan Serdar Aziz hakkında flaş transfer açıklaması

"Ozan'ı kiralık vereceğiz" sözlerini kullanan Yanal, "Bir sene oynasın gelsin. Tam anlaştılar mı anlaşmadılar mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle Alanyaspor. Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin, bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir." şeklinde konuştu.