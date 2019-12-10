Ariel Ortega'nın son halini görenleri şaşırttı! Fenerbahçe'den adeta kaçarcasına ayrılmıştı
Fenerbahçe'ye dolayısıyla Türkiye'ye gelmiş en iyi oyunculardan biri olarak gösteriliyordu. Ariel Ortega. Fenerbahçe'ye gelmesi dünya spor medyasına bomba gibi düşmüştü. Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Fakat ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlar söz etti. Peki yıllar Ariel Ortega'yı nasıl değiştirdi.? Son halini görünce çok şaşırakcasınız... Fenerbahçe'ye 2002 yılında büyük umutlarla transfer edilen Ortega, ansızın Türkiye'den kaçmıştı. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de, gidişi de olay olmuştu.
Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri Fenerbahçe'den kaçarak uzaklaşan Ariel Ortega. 2002-2003 sezonu için Fenerbahçe ile el sıkışan ancak kısa bir macera sonrası kaçan Ariel Ortega'nın yıllar sonraki hali sizi çok şaşırtacak...
Daha sonra Fenerbahçe'ye kendi isteğiyle gelmediğini, Türkiye'de geçirdiği günlerin bir eziyet olduğunu açıklayan Ortega neden kaçtığını şu sözlerle anlatmıştı: "Bu işi çözmek için artık bana başka bir yol kalmamıştı. İşi kendi yöntemimle bitirecektim. Bir sabah uyandığımda eşyalarımı topladım ve Buenos Aires'e gidecek ilk uçak için havalimanına gittim. Arjantin Milli Takımı'ndan davet almıştım ve uçağa bindiğimde artık geri dönülmez bir yola gireceğimi biliyordum. Dönmeyecektim."