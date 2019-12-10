Ariel Ortega'nın son halini görenleri şaşırttı! Fenerbahçe'den adeta kaçarcasına ayrılmıştı

Fenerbahçe'ye dolayısıyla Türkiye'ye gelmiş en iyi oyunculardan biri olarak gösteriliyordu. Ariel Ortega. Fenerbahçe'ye gelmesi dünya spor medyasına bomba gibi düşmüştü. Tarihler 1 Temmuz 2002'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Ariel Ortega, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzasını atmıştı. Fakat ne kendisinin Fenerbahçe'ye ne de taraftarın Ortega'ya kanı bir türlü ısınmadı. Kendisi kitabında da zaten bunlar söz etti. Peki yıllar Ariel Ortega'yı nasıl değiştirdi.? Son halini görünce çok şaşırakcasınız... Fenerbahçe'ye 2002 yılında büyük umutlarla transfer edilen Ortega, ansızın Türkiye'den kaçmıştı. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de, gidişi de olay olmuştu.

10.12.2019 12:25 - Son Güncelleme: 10.12.2019 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





