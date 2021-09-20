Galatasaray’da başlangıç sendromu! Geçtiğimiz sezon da aynıydı! 5 maçta 8 puan

Geçtiğimiz sezon ise aynı bu sezon gibi lige iki galibiyetle başlayan Galatasaray, Gaziantep ve Başakşehir önünde 6 puan toplamıştı. Ancak daha sonra Fenerbahçe beraberliğiyle düşüşe geçen Cimbom üst üste Kasımpaşa ve Alanyaspor'a kaybederek ilk haftada 7 puan toplayabilmişti.