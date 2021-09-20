Galatasaray'da başlangıç sendromu! Geçtiğimiz sezon da aynıydı! 5 maçta 8 puan
Sezonun ilk 5 maçında 8 puanda kalan ve zirvenin tam 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da başlangıç sendromu büyüyor. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz iki sezona da benzer başlangıçlar yapmıştı.
Geçtiğimiz sezon ise aynı bu sezon gibi lige iki galibiyetle başlayan Galatasaray, Gaziantep ve Başakşehir önünde 6 puan toplamıştı. Ancak daha sonra Fenerbahçe beraberliğiyle düşüşe geçen Cimbom üst üste Kasımpaşa ve Alanyaspor'a kaybederek ilk haftada 7 puan toplayabilmişti.
Bu sezon ise Galatasaray ligin ilk iki haftasında Giresunspor ve Hatayspor'u yenerek taraftarlarının yüzünü güldürdü. Ancak daha sonra oynanan Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından 2 puan çıkarabilen Sarı-Kırmızılılar büyük hayal kırıklığı yarattı.
Galatasaray böylece Fatih Terim'le başladığı son 3 sezondaki ilk 15 maçından sadece 6 galibiyet çıkarabildi. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 4 yenilgi ve 5 beraberlik yaşayarak tam 22 puan kaybetti. Terim'in ekibi bu 15 maçta sadece 20 gol atabilirken, kalesinde de tam 16 gol gördü.
Galatasaray son dönemin en iyi başlangıcını ise 2017-18 sezonunda Igor Tudor yönetiminde yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Hırvat hoca ile beraber ilk 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan çıkarmıştı.