’Cristiano Ronaldo at gübresi yerse oturur ben de yerim!’ Manchester United’a geri dönen Portekizli yine olay yolunu kestiler

Ronaldo'nun eski takımına ve Premier Lig'e geri dönüşü dünya spor basınında geniş bir yankı uyandırırken, United taraftarları Ronaldo için metrelerce kuyruk oluşturmuştu. Taraftarların, 80 sterlin yani yaklaşık 924 liralık Ronaldo forması için oluşturdukları kuyruklar ise böyle yansımıştı kameralara.