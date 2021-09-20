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Haberler Spor 'Cristiano Ronaldo at gübresi yerse oturur ben de yerim!' Manchester United'a geri dönen Portekizli yine olay yolunu kestiler

'Cristiano Ronaldo at gübresi yerse oturur ben de yerim!' Manchester United'a geri dönen Portekizli yine olay yolunu kestiler

Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü malumunuz. O günden bu yana gündemden düşmüyor Portekizli. 36 yaşa inat fitliğiyle göz alan Ronaldo hakkında yapılan sayısız yorumlara bir yenisi daha eklenirken önceki gün yolu da kesildi süper yıldızın. İşte detaylar...

20.09.2021 12:51 - Son Güncelleme: 20.09.2021 12:51
’Cristiano Ronaldo at gübresi yerse oturur ben de yerim!’ Manchester United’a geri dönen Portekizli yine olay yolunu kestiler

36 yaşındaki Ronaldo, transfer döneminin son gününde İtalyan ekibi Juventus'tan 19,8 milyon sterlinlik bir rakamla eski takımı Manchester United'a geri döndü.

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’Cristiano Ronaldo at gübresi yerse oturur ben de yerim!’ Manchester United’a geri dönen Portekizli yine olay yolunu kestiler

Ronaldo'nun eski takımına ve Premier Lig'e geri dönüşü dünya spor basınında geniş bir yankı uyandırırken, United taraftarları Ronaldo için metrelerce kuyruk oluşturmuştu. Taraftarların, 80 sterlin yani yaklaşık 924 liralık Ronaldo forması için oluşturdukları kuyruklar ise böyle yansımıştı kameralara.

’Cristiano Ronaldo at gübresi yerse oturur ben de yerim!’ Manchester United’a geri dönen Portekizli yine olay yolunu kestiler

İddialara göre bu kuyrukların uzunluğu zaman zaman, 300 metreyi bile görmüştü.

’Cristiano Ronaldo at gübresi yerse oturur ben de yerim!’ Manchester United’a geri dönen Portekizli yine olay yolunu kestiler

Portekizli'nin Premier Lig'e dönüşünün yankıları ve etkileri dinmek bileceğe de benzemiyor.

’Cristiano Ronaldo at gübresi yerse oturur ben de yerim!’ Manchester United’a geri dönen Portekizli yine olay yolunu kestiler

Her daim fit görüntüsünü koruyan Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarını da etkilediği ortaya çıkmıştı.

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