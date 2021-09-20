'Cristiano Ronaldo at gübresi yerse oturur ben de yerim!' Manchester United'a geri dönen Portekizli yine olay yolunu kestiler
Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü malumunuz. O günden bu yana gündemden düşmüyor Portekizli. 36 yaşa inat fitliğiyle göz alan Ronaldo hakkında yapılan sayısız yorumlara bir yenisi daha eklenirken önceki gün yolu da kesildi süper yıldızın. İşte detaylar...
20.09.2021 12:51
- Son Güncelleme: 20.09.2021 12:51
36 yaşındaki Ronaldo, transfer döneminin son gününde İtalyan ekibi Juventus'tan 19,8 milyon sterlinlik bir rakamla eski takımı Manchester United'a geri döndü.
Ronaldo'nun eski takımına ve Premier Lig'e geri dönüşü dünya spor basınında geniş bir yankı uyandırırken, United taraftarları Ronaldo için metrelerce kuyruk oluşturmuştu. Taraftarların, 80 sterlin yani yaklaşık 924 liralık Ronaldo forması için oluşturdukları kuyruklar ise böyle yansımıştı kameralara.
Her daim fit görüntüsünü koruyan Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarını da etkilediği ortaya çıkmıştı.