Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar! İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı 11'leri...
Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken şampiyonluk heyecanı da giderek artıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda düşme hattında bulunan Başakşehir'e konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, maça saatler kala forvet konusunda kararını verdi. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
18.04.2021 10:55
- Son Güncelleme: 18.04.2021 10:55
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Sarı Kanarya'da tek hedef galibiyet.
Sarı-lacivertliler kazanması halinde, MKE Ankaragücü ile berabere kalan lider Beşiktaş ile puan farkını uzun süre sonra 2'ye düşürecek. Şampiyonluk için şansını ve umudunu artıracak.
ŞEHİR DÜŞME HATTINDA
Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncuları ile yaptığı toplantıda ligde artık sayılı haftalar kala ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi.