Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den transfer zirvesi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetimle koordineli bir şekilde transfer operasyonunu şekillendirirken, başkan Mustafa Cengiz'le Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. İkilinin transfer zirvesinden flaş bir karar çıktı. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Fatih Terim-Mustafa Cengiz zirvesinin perde arkası...

03.01.2020 00:54 - Son Güncelleme: 03.01.2020 01:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





