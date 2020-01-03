Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den transfer zirvesi!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetimle koordineli bir şekilde transfer operasyonunu şekillendirirken, başkan Mustafa Cengiz'le Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. İkilinin transfer zirvesinden flaş bir karar çıktı. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Fatih Terim-Mustafa Cengiz zirvesinin perde arkası...
03.01.2020 00:54
- Son Güncelleme: 03.01.2020 01:01
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Teknik direktör Fatih Terim takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-kırmızılı kurmaylar girişimlere başlamıştı.
Sezonun ilk devresinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, silbaştan bir kadroyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.
Süper Lig'de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde olan Aslan, yenilenmiş kadrosuyla coşkulu bir giriş yapıp son iki sezonki başarısını tekrarlamayı amaçlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim, hemen her konuşmasında ocak ayını işaret etmiş ve takıma yapılacak olan ciddi değişimin sinyallerini vermişti.
Transfer listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başlamıştı.