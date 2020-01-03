Galatasaray ve Fenerbahçe'den dev transfer kapışması! Senegalli golcü için ezeli rakipler karşı karşıya

Devre arası transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.