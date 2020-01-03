Galatasaray ve Fenerbahçe'den dev transfer kapışması! Senegalli golcü için ezeli rakipler karşı karşıya
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray, ikinci yarıda puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşabilmek için transferde hata yapmak istemiyor. Sezon başında Vedat Muriç için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Senegalli golcünün transferinde kozlarını paylaşacak. İşte o golcü ve detaylar...
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray, ikinci yarıda puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşabilmek için transferde hata yapmak istemiyor. Taraftarlar, kulüplerinin kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekliyor. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Jailson ile Zajc'ı satmayı planlayan sarı-lacivertliler; Mehmet Ekici, Adil Rami, Victor Moses, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile yollarını kesinlikle ayıracak. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 7 futbolcuya veda etmeye hazır.