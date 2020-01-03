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Galatasaray ve Fenerbahçe'den dev transfer kapışması! Senegalli golcü için ezeli rakipler karşı karşıya

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray, ikinci yarıda puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşabilmek için transferde hata yapmak istemiyor. Sezon başında Vedat Muriç için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Senegalli golcünün transferinde kozlarını paylaşacak. İşte o golcü ve detaylar...

03.01.2020 01:05 - Son Güncelleme: 03.01.2020 01:14
Galatasaray ve Fenerbahçe'den dev transfer kapışması! Senegalli golcü için ezeli rakipler karşı karşıya

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray, ikinci yarıda puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşabilmek için transferde hata yapmak istemiyor. Taraftarlar, kulüplerinin kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekliyor. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den dev transfer kapışması! Senegalli golcü için ezeli rakipler karşı karşıya

Devre arası transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den dev transfer kapışması! Senegalli golcü için ezeli rakipler karşı karşıya

Kulüp Lisans Talimatı gereği sarı- lacivertlilerin 206 milyon TL olarak harcama limiti 224 milyona (34 milyon euro) yükseldi. Ancak Kanarya, 31 Ekim 2019'da KAP'a yaptığı bildirimde futbolcuların yıllık maaş bütçesinin 59.6 milyon euro olarak açıklamıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den dev transfer kapışması! Senegalli golcü için ezeli rakipler karşı karşıya

Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Jailson ile Zajc'ı satmayı planlayan sarı-lacivertliler; Mehmet Ekici, Adil Rami, Victor Moses, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile yollarını kesinlikle ayıracak. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 7 futbolcuya veda etmeye hazır.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den dev transfer kapışması! Senegalli golcü için ezeli rakipler karşı karşıya

TERİM NEŞTERİ VURDU

Takımda birçok oyuncunun performansından memnun olmayan Fatih Terim, takıma neşteri vuracak. Galatasaray'da en az 4 oyuncuyla yollar ayrılacak.

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