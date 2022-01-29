ÖZEL HABER - Galatasaray'da 6 numara transferi için sıcak saatler! Akpa Akpro ve Obinna gündemde
Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da 6 numara için Lazio'da forma giyen Jean-Daniel Akpa Akpro ve Göztepeli Obinna isimleri gündeme geldi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
29.01.2022 18:51
- Son Güncelleme: 29.01.2022 18:53
Ön libero mevkisi için daha önce gündemine Leicester City forması giyen Nampalys Mendy'yi alan Cimbom, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Jean-Daniel Akpa Akpro ve Göztepeli Obinna için de harekete geçti.