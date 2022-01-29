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Haberler Spor ÖZEL HABER - Galatasaray'da 6 numara transferi için sıcak saatler! Akpa Akpro ve Obinna gündemde

ÖZEL HABER - Galatasaray'da 6 numara transferi için sıcak saatler! Akpa Akpro ve Obinna gündemde

Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da 6 numara için Lazio'da forma giyen Jean-Daniel Akpa Akpro ve Göztepeli Obinna isimleri gündeme geldi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
29.01.2022 18:51 - Son Güncelleme: 29.01.2022 18:53
ÖZEL HABER - Galatasaray’da 6 numara transferi için sıcak saatler! Akpa Akpro ve Obinna gündemde

6 numara transferinde henüz sonuç alamayan Galatasaray, yeni bir strateji belirledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖZEL HABER - Galatasaray’da 6 numara transferi için sıcak saatler! Akpa Akpro ve Obinna gündemde

İKİ YENİ İSİM
Diawara ve Josuha transferlerini bitiremeyen Sarı-Kırmızılılar'da gündeme iki yeni isim daha geldi.

ÖZEL HABER - Galatasaray’da 6 numara transferi için sıcak saatler! Akpa Akpro ve Obinna gündemde

Ön libero mevkisi için daha önce gündemine Leicester City forması giyen Nampalys Mendy'yi alan Cimbom, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Jean-Daniel Akpa Akpro ve Göztepeli Obinna için de harekete geçti.

ÖZEL HABER - Galatasaray’da 6 numara transferi için sıcak saatler! Akpa Akpro ve Obinna gündemde

29 yaşındaki Fildişili Akpro'nun sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

ÖZEL HABER - Galatasaray’da 6 numara transferi için sıcak saatler! Akpa Akpro ve Obinna gündemde

Sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan Obinna için de harekete geçilecek...

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