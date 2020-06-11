Haberler Galeri Spor İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i! Hasan Ali, Isla, Kruse yok, Vedat Muriqi ise...

İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i! Hasan Ali, Isla, Kruse yok, Vedat Muriqi ise...

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara 12 Haziran'da son buluyor. Süper Lig'de heyecan 27.hafta maçlarıyla devam edecek. Fenerbahçe, 27.hafta maçında 12 Haziran saat 21:00'de Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu, son 8 hafta için Tahir Karapınar'a emanet eden Sarı-lacivertliler mutla 3 puan için ter dökecek. Yepyeni bir teknik heyet ile Kayserispor karşısına çıkacak Kanarya'nın 11'i merak konusu. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

11.06.2020 17:07 - Son Güncelleme: 11.06.2020 17:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





