Haberler
Galeri
Spor
İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i! Hasan Ali, Isla, Kruse yok, Vedat Muriqi ise...
İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i! Hasan Ali, Isla, Kruse yok, Vedat Muriqi ise...
Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara 12 Haziran'da son buluyor. Süper Lig'de heyecan 27.hafta maçlarıyla devam edecek. Fenerbahçe, 27.hafta maçında 12 Haziran saat 21:00'de Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu, son 8 hafta için Tahir Karapınar'a emanet eden Sarı-lacivertliler mutla 3 puan için ter dökecek. Yepyeni bir teknik heyet ile Kayserispor karşısına çıkacak Kanarya'nın 11'i merak konusu. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
11.06.2020 17:07
- Son Güncelleme: 11.06.2020 17:08
Koronavirüa nedeniyle lige verilen aradan yaklaşık 3 ay sonra heyecan yeniden başlıyor. Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe - Trabzonspor mücadeleleriyle start alacak olan Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.
Lige şampiyonluk iddiasıyla başlayan ancak ikinci yarıda üst üste aldığı kötü sonuçlarla potadan uzaklaşan Kanarya'da hedef, lige 3 puanla dönüş yapmak.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde sakatlanan Vedat Muriqi riske edilmeyecek. Takımın bir diğer önemli yıldızı Max Kruse'nin de sahalara dönememesi ilk 11'i baştan sona değiştirecek.
Kanarya'da ayrıca, Hasan Ali Kaldırım sarı kart cezası ve Mauricio Isla da takımdan ayrılması nedeniyle forma giyemeyecek.
HASAN ALİ'NİN YERİNE DENİZ TÜRÜÇ
Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı olması nedeniyle bu bölgede Deniz Türüç oynayacak. Kanarya'da Deniz'den boşalan kanat bölgesine ise Tolga Ciğerci geçecek.