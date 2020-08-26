Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İlk isim bu hafta belli oluyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Kadrodaki yüksek maliyetli yıldızlarla yollarını ayırarak bütçe oluşturmak ve maliyeti düşürmek isteyen Galatasaray'da gönderilecek isimler belli oldu. Terim'in raporu doğrultusunda hazırlanan liste ışığında, sarı-kırmızılı ekipten bu hafta en az 1 ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor.
26.08.2020 10:22
- Son Güncelleme: 26.08.2020 10:24
Kadrosunu 6 futbolcu takviyesi ile güçlendiren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet gönderilecek oyunculara konsantre oldu.
Yeni sezon kamp çalışmalarında da futbolcuların performansını göz önüne alan teknik direktör Fatih Terim, yönetime öncelikle 3 futbolcusunun ismini verdi: Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Younes Belhanda.
Fotomaç'ın haberine göre kulüp, bu üç futbolcudan en az biri ile bu hafta yollarını ayırıp hem maliyetlerinden kurtulmak hem de gelir elde etmek istiyor.
Kadrosunu 6 futbolcu takviyesi ile güçlendiren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet gönderilecek oyunculara konsantre oldu.
Bu oyunculardan Belhanda için geçen sezondan bu yana Arap kulüplerinin ilgisi mevcut ancak sarı kırmızılılar masaya oturmak için resmi teklif bekliyor.