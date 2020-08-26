Haberler Galeri Spor Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İlk isim bu hafta belli oluyor

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İlk isim bu hafta belli oluyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Kadrodaki yüksek maliyetli yıldızlarla yollarını ayırarak bütçe oluşturmak ve maliyeti düşürmek isteyen Galatasaray'da gönderilecek isimler belli oldu. Terim'in raporu doğrultusunda hazırlanan liste ışığında, sarı-kırmızılı ekipten bu hafta en az 1 ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor.

26.08.2020 10:22 - Son Güncelleme: 26.08.2020 10:24
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İlk isim bu hafta belli oluyor

Kadrosunu 6 futbolcu takviyesi ile güçlendiren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet gönderilecek oyunculara konsantre oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İlk isim bu hafta belli oluyor

Yeni sezon kamp çalışmalarında da futbolcuların performansını göz önüne alan teknik direktör Fatih Terim, yönetime öncelikle 3 futbolcusunun ismini verdi: Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Younes Belhanda.

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İlk isim bu hafta belli oluyor

Fotomaç'ın haberine göre kulüp, bu üç futbolcudan en az biri ile bu hafta yollarını ayırıp hem maliyetlerinden kurtulmak hem de gelir elde etmek istiyor.

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İlk isim bu hafta belli oluyor

Kadrosunu 6 futbolcu takviyesi ile güçlendiren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet gönderilecek oyunculara konsantre oldu.

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! İlk isim bu hafta belli oluyor

Bu oyunculardan Belhanda için geçen sezondan bu yana Arap kulüplerinin ilgisi mevcut ancak sarı kırmızılılar masaya oturmak için resmi teklif bekliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte Süper Lig'de Anadolu takımlarının resmen açıklanan transferleri! Son dakika transfer haberleri...
İşte Süper Lig'de Anadolu takımlarının resmen açıklanan transferleri! Son dakika transfer haberleri...