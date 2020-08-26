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Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapanıyor! Yeni takımı neresi olacak? O isim Messi'yi gölgede bıraktı

La Liga devi Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona eriyor. Bir süredir kulüpler sorunlar yaşadığı bilinen Arjantinli süpey yıldız Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası ayrılık kararını kesinleştirdi. Messi bonservisiyle takımdan ayrılmak isterken Katalanlar buna sıcak bakmıyor. Öte yandan Arjantinli pek çok Avrupa kulübünün iştahını kabartıyor...

26.08.2020 10:29 - Son Güncelleme: 26.08.2020 10:29
Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapanıyor! Yeni takımı neresi olacak? O isim Messi'yi gölgede bıraktı

Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde alınan 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından tam anlamıyla Lionel Messi depremi yaşanıyor.

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Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapanıyor! Yeni takımı neresi olacak? O isim Messi'yi gölgede bıraktı

İspanyol devi bu tarihi sonucun ardından teknik direktör Setien'in yerine Ronald Koeman'ı göreve getirmişti.

Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapanıyor! Yeni takımı neresi olacak? O isim Messi'yi gölgede bıraktı

İşte ne olduysa bu olayın ardından başladı. Ronald Koeman ayağının tozuyla takımın kaptanı Lionel Messi ile bir araya geldi.

Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapanıyor! Yeni takımı neresi olacak? O isim Messi'yi gölgede bıraktı

AS'ın haberine göre ise Ronald Koeman, Messi'ye takımdaki ayrıcalıklarının sona erdiğini söyledi. Bu söylemin ardından Arjantinli yıldız takımdan ayrılma kararı aldı.

KULÜBE FAKS GÖNDERDİ
İspanyol ve Arjantin medyası, Messi'nin kulübe bir faks göndererek gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği belirtildi.

Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapanıyor! Yeni takımı neresi olacak? O isim Messi'yi gölgede bıraktı

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

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