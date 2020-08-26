Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapanıyor! Yeni takımı neresi olacak? O isim Messi'yi gölgede bıraktı
La Liga devi Barcelona'da Lionel Messi dönemi sona eriyor. Bir süredir kulüpler sorunlar yaşadığı bilinen Arjantinli süpey yıldız Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası ayrılık kararını kesinleştirdi. Messi bonservisiyle takımdan ayrılmak isterken Katalanlar buna sıcak bakmıyor. Öte yandan Arjantinli pek çok Avrupa kulübünün iştahını kabartıyor...
AS'ın haberine göre ise Ronald Koeman, Messi'ye takımdaki ayrıcalıklarının sona erdiğini söyledi. Bu söylemin ardından Arjantinli yıldız takımdan ayrılma kararı aldı.
KULÜBE FAKS GÖNDERDİ
İspanyol ve Arjantin medyası, Messi'nin kulübe bir faks göndererek gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği belirtildi.