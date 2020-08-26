Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapanıyor! Yeni takımı neresi olacak? O isim Messi'yi gölgede bıraktı

AS'ın haberine göre ise Ronald Koeman, Messi'ye takımdaki ayrıcalıklarının sona erdiğini söyledi. Bu söylemin ardından Arjantinli yıldız takımdan ayrılma kararı aldı.

KULÜBE FAKS GÖNDERDİ

İspanyol ve Arjantin medyası, Messi'nin kulübe bir faks göndererek gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği belirtildi.