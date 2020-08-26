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Messi'nin yeni takımı belli oldu! Dünya bu haberi konuşuyor

Barcelona'nın geçirdiği kötü sezonun ardından Bayern Münih'ten yediği tarihi fark sonrası ipleri koparan Arjantinli süperstar Lionel Messi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını tecrübeli ismin formasını giymek istediği takımı duyurdu. İşte detaylar...

26.08.2020 11:02 - Son Güncelleme: 26.08.2020 11:02
Messi'nin yeni takımı belli oldu! Dünya bu haberi konuşuyor

Bu sezon La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Bayern Münih'e 8-2 yenilerek turnuvaya tarihi bir mağlubiyetle veda etmişti.

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Messi'nin yeni takımı belli oldu! Dünya bu haberi konuşuyor

Katalan devinin kabus gibi geçen sezonu sonrası, takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar çıktı.

Messi'nin yeni takımı belli oldu! Dünya bu haberi konuşuyor

Tecrübeli oyuncunun, Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi.

Messi'nin yeni takımı belli oldu! Dünya bu haberi konuşuyor

Bu iddia sonrası Katalan taraftarlar, sokaklara inerek kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu istifaya çağırdı.

Messi'nin yeni takımı belli oldu! Dünya bu haberi konuşuyor

Brezilya basını ise Lionel Messi'yle ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya attı.

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