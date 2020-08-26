Messi'nin yeni takımı belli oldu! Dünya bu haberi konuşuyor
Barcelona'nın geçirdiği kötü sezonun ardından Bayern Münih'ten yediği tarihi fark sonrası ipleri koparan Arjantinli süperstar Lionel Messi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını tecrübeli ismin formasını giymek istediği takımı duyurdu. İşte detaylar...
26.08.2020 11:02
- Son Güncelleme: 26.08.2020 11:02
Bu sezon La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Bayern Münih'e 8-2 yenilerek turnuvaya tarihi bir mağlubiyetle veda etmişti.
Katalan devinin kabus gibi geçen sezonu sonrası, takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar çıktı.
Tecrübeli oyuncunun, Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi.
Bu iddia sonrası Katalan taraftarlar, sokaklara inerek kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu istifaya çağırdı.
Brezilya basını ise Lionel Messi'yle ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya attı.