Galatasaray'da ayrılık kararı! 2 isim şoke etti
Galatasaray önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar ilk etapta maaş bütçesi, yabancı kontenjanı ve bonservis geliri elde etmek için kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. Bu doğrultuda 49 yaşındaki çalıştırıcı yönetime raporunu iletti. Ayrılacak isimler netleşirken, sezon başında transfer olan 2 isim ise şoke etti. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...
11.05.2023 16:23 - Son Güncelleme: 11.05.2023 16:24
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.
Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında G.Saray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.