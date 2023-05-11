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Galatasaray'da ayrılık kararı! 2 isim şoke etti

Galatasaray önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar ilk etapta maaş bütçesi, yabancı kontenjanı ve bonservis geliri elde etmek için kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. Bu doğrultuda 49 yaşındaki çalıştırıcı yönetime raporunu iletti. Ayrılacak isimler netleşirken, sezon başında transfer olan 2 isim ise şoke etti. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...

11.05.2023 16:23 - Son Güncelleme: 11.05.2023 16:24
Galatasaray’da ayrılık kararı! 2 isim şoke etti

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.

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Galatasaray’da ayrılık kararı! 2 isim şoke etti

Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar gönderilen futbolcular da adından söz ettirdi.

Galatasaray’da ayrılık kararı! 2 isim şoke etti

Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

Galatasaray’da ayrılık kararı! 2 isim şoke etti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında G.Saray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da ayrılık kararı! 2 isim şoke etti

Mücadeleyi sarı-kırmızılılar1-0 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

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