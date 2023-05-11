ÖZEL | Beşiktaş ve Galatasaray o isim için savaşıyor!
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Lider Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk yarışı büyük bir çekişmeye sahne olurken transferde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. İşte detaylar...
11.05.2023 12:12 - Son Güncelleme: 11.05.2023 12:36
Süper Lig lideri Galatasaray, yıldızlarla dolu kadrosuna gelecek sezon da önemli takviyeler yapmak için arayışlarını sürdürüyor.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, tıpkı sezon başında olduğu gibi taraftarları ayağa kaldıracak hamleler için yoğun mesai harcıyor.
CHRISTIAN PULUSIC İLE DE GÖRÜŞÜYOR
Galatasaray'ın temas kurduğu isimler arasında Christian Pulusic, Alfredo Morelos, Branco van den Boomen ve Ibrahima Diallo gibi dünyaca ünlü yıldızlar var.
Sarı-Kırmızılılar, bu isimlerin dışında da birçok yıldız futbolcunun menajeriyle sürekli temas halinde. Galatasaray'da transferde öncelik orta saha…