Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe'de şok! Arda Güler o takıma gitmek istiyor

Fenerbahçe'de şok! Arda Güler o takıma gitmek istiyor

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Genç yıldız için birçok kulüp sıraya girerken milli yıldızın tercihinin o takım olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

12.05.2023 09:20 - Son Güncelleme: 12.05.2023 09:20
Fenerbahçe’de şok! Arda Güler o takıma gitmek istiyor

Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Giresunspor beraberliğiyle zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de şok! Arda Güler o takıma gitmek istiyor

Sarı-lacivertlilerde sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

Fenerbahçe’de şok! Arda Güler o takıma gitmek istiyor

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da arayışlar başladı.

Fenerbahçe’de şok! Arda Güler o takıma gitmek istiyor

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’de şok! Arda Güler o takıma gitmek istiyor

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başında Arda Güler geliyor.

SON DAKİKA