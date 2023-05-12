Fenerbahçe'de şok! Arda Güler o takıma gitmek istiyor
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Genç yıldız için birçok kulüp sıraya girerken milli yıldızın tercihinin o takım olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
12.05.2023 09:20 - Son Güncelleme: 12.05.2023 09:20
Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Giresunspor beraberliğiyle zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertlilerde takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerin başında Arda Güler geliyor.