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Anthony Joshua-Oleksandr Usyk maçı nefes kesti! Milyonlar bu maçı izledi

Son dakika spor haberleri | Dünya Anthony Joshua ile Oleksandr Usyk'i maçı nefesleri kesti. Suudi Arabistan'da düzenlenen maçta Usyk'i maçı puanlamayla kazanarak Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.

21.08.2022 09:52 - Son Güncelleme: 21.08.2022 09:52
Anthony Joshua-Oleksandr Usyk maçı nefes kesti! Milyonlar bu maçı izledi

Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.

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Anthony Joshua-Oleksandr Usyk maçı nefes kesti! Milyonlar bu maçı izledi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Super Dome Salonu'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, çıktığı 19 müsabakadan da galip ayrılan Usyk ile kariyerindeki 26 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua karşılaştı.

Anthony Joshua-Oleksandr Usyk maçı nefes kesti! Milyonlar bu maçı izledi

Rövanş müsabakasını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da izledi.

Anthony Joshua-Oleksandr Usyk maçı nefes kesti! Milyonlar bu maçı izledi

32 yaşındaki Joshua ilk karşılaşmaya göre daha agresif bir dövüş sergilese de Usyk, 12 raunt sonunda oy çokluğuyla ringden galip ayrıldı.

Anthony Joshua-Oleksandr Usyk maçı nefes kesti! Milyonlar bu maçı izledi

Hakemlerden ikisi, Usyk'e yüksek puan (115-113 ve 116-112) verirken, bir hakem ise oyunu (115-113) Joshua'dan yana kullandı.

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