Anthony Joshua-Oleksandr Usyk maçı nefes kesti! Milyonlar bu maçı izledi
Son dakika spor haberleri | Dünya Anthony Joshua ile Oleksandr Usyk'i maçı nefesleri kesti. Suudi Arabistan'da düzenlenen maçta Usyk'i maçı puanlamayla kazanarak Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.
21.08.2022 09:52 - Son Güncelleme: 21.08.2022 09:52
Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.