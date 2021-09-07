Vav TV İzle
Haberler Spor Galatasaray’da Amadou Diawara sesleri

Galatasaray’da Amadou Diawara sesleri

Transfer döneminin bitmesine sayılı bir zaman kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Kırmızılılar'ın Roma formasını giyen Amadou Diawara'yı transfer etmek istediğini yazdı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
07.09.2021 18:15 - Son Güncelleme: 07.09.2021 18:16
Galatasaray’da Amadou Diawara sesleri

Transferin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'da çok flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da Amadou Diawara sesleri

İngiltere'den gelen Elneny iddialarının ardından ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Kırmızılılar'ın Roma formasını giyen Amadou Diawara'yı transfer etmek istediğini yazdı.

Galatasaray’da Amadou Diawara sesleri

İtalya'dan gelen bilgilere göre Galatasaray ve Roma, Gineli ön liberonun kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray’da Amadou Diawara sesleri

Sarı-Kırmızılılar şu anda Diawara'yı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray’da Amadou Diawara sesleri

Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu 2019 yılında 21 milyon Euro karşılığında Napoli'den transfer edildi.

SON DAKİKA