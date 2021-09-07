Galatasaray’da Amadou Diawara sesleri
Transfer döneminin bitmesine sayılı bir zaman kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Kırmızılılar'ın Roma formasını giyen Amadou Diawara'yı transfer etmek istediğini yazdı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
07.09.2021 18:15
- Son Güncelleme: 07.09.2021 18:16
İngiltere'den gelen Elneny iddialarının ardından ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Kırmızılılar'ın Roma formasını giyen Amadou Diawara'yı transfer etmek istediğini yazdı.
İtalya'dan gelen bilgilere göre Galatasaray ve Roma, Gineli ön liberonun kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu 2019 yılında 21 milyon Euro karşılığında Napoli'den transfer edildi.