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Haberler Spor Galatasaray'dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı

Galatasaray'dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da uzun süredir transferi gündemde olan İsmail Çokçalış için hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan genç futbolcunun transferi için ise bir hayli temkinli davranıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
01.01.2022 21:01 - Son Güncelleme: 01.01.2022 21:11
Galatasaray’dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı

Sağ bekte Sacha Boey'in sakatlığını atlatması sonrası DeAndre Yedlin ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'da sağ bek için alternatif olarak düşünülen İsmail Çokçalış için kısa süre içinde resmi girişimlerde bulunulması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı

ADIMLAR TEMKİNLİ
Adana Demirspor'un da transfer etmek istediği İsmail Çokçalış'ın Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi ve Yeşil-Beyazlı kulübün 'haksız fesih' gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıması üzerine ise Galatasaray yönetimi bu konuda adımlarını temkinli atıyor.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı

2 sezon önce Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan için Karadeniz ekibine tazminat ödemek zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'ın İsmail için de aynı duruma düşmemek adına konuyu tüm ayrıntılarına kadar incelediği ve Bursaspor ile de temasa geçtiği belirtiliyor.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı

Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ bekin transferini Bursaspor'un da rızasını alarak gerçekleştirmek istediği ve Yeşil-Beyazlı kulüple kısa süre içinde genç oyuncu için masaya oturulacağı öne sürülüyor.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı

AVRUPA TAKIMLARININ DA RADARINDA
Geçen sezonun ikinci yarısında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası bu sezonun ilk yarısında takımla çalışmalara başlayan İsmail'i, Avrupa'dan da bazı takımlar transfer etmek istiyordu.

Galatasaray’dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı
Galatasaray’dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı
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