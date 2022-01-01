Galatasaray'dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da uzun süredir transferi gündemde olan İsmail Çokçalış için hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan genç futbolcunun transferi için ise bir hayli temkinli davranıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Sağ bekte Sacha Boey'in sakatlığını atlatması sonrası DeAndre Yedlin ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'da sağ bek için alternatif olarak düşünülen İsmail Çokçalış için kısa süre içinde resmi girişimlerde bulunulması bekleniyor.
ADIMLAR TEMKİNLİ
Adana Demirspor'un da transfer etmek istediği İsmail Çokçalış'ın Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi ve Yeşil-Beyazlı kulübün 'haksız fesih' gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıması üzerine ise Galatasaray yönetimi bu konuda adımlarını temkinli atıyor.
2 sezon önce Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan için Karadeniz ekibine tazminat ödemek zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'ın İsmail için de aynı duruma düşmemek adına konuyu tüm ayrıntılarına kadar incelediği ve Bursaspor ile de temasa geçtiği belirtiliyor.
Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ bekin transferini Bursaspor'un da rızasını alarak gerçekleştirmek istediği ve Yeşil-Beyazlı kulüple kısa süre içinde genç oyuncu için masaya oturulacağı öne sürülüyor.