Galatasaray’dan sürpriz hamle! İsmail Çokçalış transferinde Oğulcan detayı

2 sezon önce Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan için Karadeniz ekibine tazminat ödemek zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'ın İsmail için de aynı duruma düşmemek adına konuyu tüm ayrıntılarına kadar incelediği ve Bursaspor ile de temasa geçtiği belirtiliyor.