Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Herkes Belhanda ve Feghouli derken...
Transfer döneminde Fatih Terim'in istediği hamleleri yapamayan Galatasaray'da istenmeyen birçok yıldız da elde kaldı. Son dönemdeki performanslarıyla taraftarların da tepkisini çeken 6 ismin bileti Fatih Terim tarafından kesildi.
13.10.2020 09:34
- Son Güncelleme: 13.10.2020 09:34
Yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştiremeyen yönetim, ocak ayında bu durumu telafi etmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde başta orta saha olmak üzere birkaç transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da takımdan gönderilecek isimler de merak konusu oldu.
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