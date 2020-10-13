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Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Herkes Belhanda ve Feghouli derken...

Transfer döneminde Fatih Terim'in istediği hamleleri yapamayan Galatasaray'da istenmeyen birçok yıldız da elde kaldı. Son dönemdeki performanslarıyla taraftarların da tepkisini çeken 6 ismin bileti Fatih Terim tarafından kesildi.

13.10.2020 09:34 - Son Güncelleme: 13.10.2020 09:34
Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Herkes Belhanda ve Feghouli derken...

Başkan Mustafa Cengiz'in 'ne halt yediklerini anlatacağım' açıklamalarının ardından oklar Belhanda ve Feghouli'ye çevrilmişti.

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Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Herkes Belhanda ve Feghouli derken...

Sarı kırmızılı kulüp, yüzde 15'lik indirimi kabul etmeyen ikilinin maaşını tüm oyunculara uygulanan oranda hesaplara yatırdı.

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Herkes Belhanda ve Feghouli derken...

'AĞRIM VAR'
Bilindiği gibi Younes Belhanda ağrıları olduğunu söyleyerek son antrenmana çıkmamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Belhanda ve Feghouli konusunda ne yapacağı merakla beklenirken, deneyimli teknik adam 6 ismi gözden çıkarttı.

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Herkes Belhanda ve Feghouli derken...

Yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştiremeyen yönetim, ocak ayında bu durumu telafi etmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde başta orta saha olmak üzere birkaç transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da takımdan gönderilecek isimler de merak konusu oldu.

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Herkes Belhanda ve Feghouli derken...

Fatih Terim'in takımda düşünmediği isimleri büyük ölçüde belirlediği ve bu oyuncularla ocak ayında yolların ayrılması planlandığı öğrenildi. İşte ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimler:

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