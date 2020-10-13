Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi! Herkes Belhanda ve Feghouli derken...

Yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştiremeyen yönetim, ocak ayında bu durumu telafi etmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde başta orta saha olmak üzere birkaç transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da takımdan gönderilecek isimler de merak konusu oldu.