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Fenerbahçe'de ayrılığın eli kulağında! Sözleşmesi feshedilecek | Son dakika

Transfer dönemine damga vuran takım ola Fenerbahçe'de diğer bir yanda da pek çok isimle yollar ayrılmıştı. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar yaşanmaya devam edecek. Kanarya, kadroda düşünmediği yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri de ayrılığın yakın olduğunu doğruladı ve gelişmeleri aktardı.

13.10.2020 09:40 - Son Güncelleme: 13.10.2020 09:40
Fenerbahçe'de ayrılığın eli kulağında! Sözleşmesi feshedilecek | Son dakika

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.

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Fenerbahçe'de ayrılığın eli kulağında! Sözleşmesi feshedilecek | Son dakika

Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılığın eli kulağında! Sözleşmesi feshedilecek | Son dakika

14 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti.

Fenerbahçe'de ayrılığın eli kulağında! Sözleşmesi feshedilecek | Son dakika

Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.

Fenerbahçe'de ayrılığın eli kulağında! Sözleşmesi feshedilecek | Son dakika

BOL ALTERNATİFLİ KADRO KURULDU

Tarihi bir transfer çalışmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un elinde her mevkide bol alternatifi olan bir kadro bulunuyor.

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