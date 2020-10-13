Haberler Galeri Spor Fenerbahçe'de ayrılığın eli kulağında! Sözleşmesi feshedilecek | Son dakika

Fenerbahçe'de ayrılığın eli kulağında! Sözleşmesi feshedilecek | Son dakika

Transfer dönemine damga vuran takım ola Fenerbahçe'de diğer bir yanda da pek çok isimle yollar ayrılmıştı. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar yaşanmaya devam edecek. Kanarya, kadroda düşünmediği yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri de ayrılığın yakın olduğunu doğruladı ve gelişmeleri aktardı.

13.10.2020 09:40 - Son Güncelleme: 13.10.2020 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





