Fenerbahçe'de ayrılığın eli kulağında! Sözleşmesi feshedilecek | Son dakika
Transfer dönemine damga vuran takım ola Fenerbahçe'de diğer bir yanda da pek çok isimle yollar ayrılmıştı. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar yaşanmaya devam edecek. Kanarya, kadroda düşünmediği yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri de ayrılığın yakın olduğunu doğruladı ve gelişmeleri aktardı.
13.10.2020 09:40
- Son Güncelleme: 13.10.2020 09:40
Emre Belözoğlu ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.
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