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Fenerbahçe formalı bu miniği tanıdınız mı? Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...

Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki üzerinde Fenerbahçe forması olan bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları...

12.10.2020 16:19 - Son Güncelleme: 12.10.2020 16:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





