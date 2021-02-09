Galatasaray'da 3 imza birden! Sezon bitmeden görüşmeler başladı...

1) MARCAO

Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan Brezilyalı savunmacı, sezon başında menajeri aracılığıyla kontratında yenileme istediğini yönetime bildirmişti. Kulüp de bu doğrultuda hareket ederek Sambacı ile görüşmelere başladı.