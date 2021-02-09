Galatasaray'da 3 imza birden! Sezon bitmeden görüşmeler başladı...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 24. haftası sonunda lider durumda bulunan Galatasaray'da devre arası kadroya katılan isimlerin verdiği katkı yüzleri güldürdü. Kadrosunu yaptığı transferlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte gözler şimdi de iç transfere çevrildi. Fatih Terim'in sözleşme uzatılmasını istediği 3 isimle masaya oturmaya hazırlanan yönetimin sezon bitmeden imzaları attırmayı hedeflediği öğrenildi.
09.02.2021 12:16
- Son Güncelleme: 09.02.2021 12:16
Haftayı Fenerbahçe deplasmanındaki derbi zaferiyle kapatan Galatasaray'da yüzler gülerken, yeni sezon planlaması için de kollar sıvanmış durumda.
An itibariyle 48 puanlı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, ara transferde 5 isimle kadrosunu güçlendirirken hali hazırda kadroda bulunan bazı isimlerle de görüşmelere başlamış durumda...
Galasaray'da takımdaki birçok oyuncunun sözleşmesi tekrar elden geçirilecek. Bu isimlerin başında başarılı performanslarıyla dikkat çeken Muslera, Marco ve Donk geliyor. İşte detaylar...
1) MARCAO
Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan Brezilyalı savunmacı, sezon başında menajeri aracılığıyla kontratında yenileme istediğini yönetime bildirmişti. Kulüp de bu doğrultuda hareket ederek Sambacı ile görüşmelere başladı.
Avrupa kulüpleri tarafından da takip edilen 24 yaşındaki stoperle ilk temaslar olumlu geçti.