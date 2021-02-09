Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Herkes Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı beklerken...

"FENERBAHÇE'YE GİDERSE BENİ RAHATSIZ EDER"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan için "Dorukhan ile uzlaştık, anlaştık ama sonuç itibarıyla menajerleri araya girerek onun yurt dışında futbol oynamak isteğini ön plana çıkardılar. Bizim verdiğimiz teklif önünde duruyor. İmza atmak istiyorsa atar. Önüne konulan teklifi imzalamayan futbolcuyla çok fazla yollarımızın kesişeceğini düşünmüyorum. Hulk'ta da böyle oldu, Mandzukic'te de... Önünde duran kontratı imzalarsa oynasın. Ama zorla güzellik olmaz. Canı istiyorsa gelir. Dorukhan, Fenerbahçe'ye giderse bu durum beni rahatsız eder. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitireceğiz ya da Dorukhan başka yerde oynamaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.