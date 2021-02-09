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Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Herkes Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı beklerken...

Beşiktaş'la sözleşmesi sene sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün geleceği konusunda vereceği karar belirsizliğini koruyor. Başarılı orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddederken, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyordu. Milli yıldıza İspanya'dan da teklifler olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

09.02.2021 11:33 - Son Güncelleme: 09.02.2021 11:33
Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Herkes Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı beklerken...

Beşiktaş ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Dorukhan Toköz cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Herkes Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı beklerken...

24 yaşındaki milli futbolcu, Siyah-Beyazlılar'ın kendisine yaptığı 7 milyon TL net artı 100 bin TL maç başı teklifini reddetmişti.

Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Herkes Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı beklerken...

"FENERBAHÇE'YE GİDERSE BENİ RAHATSIZ EDER"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan için "Dorukhan ile uzlaştık, anlaştık ama sonuç itibarıyla menajerleri araya girerek onun yurt dışında futbol oynamak isteğini ön plana çıkardılar. Bizim verdiğimiz teklif önünde duruyor. İmza atmak istiyorsa atar. Önüne konulan teklifi imzalamayan futbolcuyla çok fazla yollarımızın kesişeceğini düşünmüyorum. Hulk'ta da böyle oldu, Mandzukic'te de... Önünde duran kontratı imzalarsa oynasın. Ama zorla güzellik olmaz. Canı istiyorsa gelir. Dorukhan, Fenerbahçe'ye giderse bu durum beni rahatsız eder. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitireceğiz ya da Dorukhan başka yerde oynamaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Herkes Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı beklerken...

İSPANYA YOLCUSU
Dorukhan Toköz'ün rotasını tamamen yurt dışına çevirdiği öğrenildi.

Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Herkes Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı beklerken...

Daha önce İtalyan Udinese'nin gündeminde yer alan Dorukhan için menajeri Ahmet Bulut'un da harekete geçtiği kaydedildi.