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Corona virüs Roma'yı da vurdu! İlk kurban Cengiz Ünder

Tüm dünyayı etkisi alan corona virüs özellikle İtalya'yı derinden etkiledi. Futbol kulüpleri de bu olumsuz tablodan etkilend, zaten ligler de ertelendi. Corona virüsün açtığı ekonomik çatlağı gidermek için futbol kulüpleri şimdiden formüş arayışında. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Roma bu kriz için bir formül üretti ve Cengiz Ünder'i satış listesinin en başına koydu.

08.04.2020 11:12 - Son Güncelleme: 08.04.2020 11:12
Corona virüs Roma'yı da vurdu! İlk kurban Cengiz Ünder

Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar aldı.

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Corona virüs Roma'yı da vurdu! İlk kurban Cengiz Ünder

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen corona virüs pandemisi Avrupa'da özellikle İtalya'yı derinden sarstı.

Corona virüs Roma'yı da vurdu! İlk kurban Cengiz Ünder

Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İtalya'nın sağlık sistemi ise şu an çökmüş durumda. Yaşı daha genç olanlara tedavide öncelik veriliyor...

Corona virüs Roma'yı da vurdu! İlk kurban Cengiz Ünder

Corona virüs ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor.Roma'da bu kulüplerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Sarı Kırmızılı ekip flaş bir karar aldı.

Corona virüs Roma'yı da vurdu! İlk kurban Cengiz Ünder

Calciomercato'nun haberine göre, corona virüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz Ünder yazıldı.

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