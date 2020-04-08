Corona virüs Roma'yı da vurdu! İlk kurban Cengiz Ünder
Tüm dünyayı etkisi alan corona virüs özellikle İtalya'yı derinden etkiledi. Futbol kulüpleri de bu olumsuz tablodan etkilend, zaten ligler de ertelendi. Corona virüsün açtığı ekonomik çatlağı gidermek için futbol kulüpleri şimdiden formüş arayışında. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Roma bu kriz için bir formül üretti ve Cengiz Ünder'i satış listesinin en başına koydu.
08.04.2020 11:12
- Son Güncelleme: 08.04.2020 11:12
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