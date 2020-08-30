Haberler Galeri Spor Galatasaray'da 2 ayrılık birden! 24 saat içinde açıklanacak

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! 24 saat içinde açıklanacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer döneminin başından bu yana 5 ismi kadrosuna katan Galatasaray, planlamayı sürdürüyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle kadrosunu oluşturan sarı-kırmızılı ekipte gelen isimlerin yanı sıra, ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı. Mali anlamda kaynak yaratmak isteyen Galatasaray, 2 yıldızına veda etmeye hazırlanıyor.

30.08.2020 12:00 - Son Güncelleme: 30.08.2020 12:04
Galatasaray'da 2 ayrılık birden! 24 saat içinde açıklanacak

Geçtiğimiz sezon özellikle pandemi nedeniyle verilen ara sonrası yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu kaybeden Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da 2 ayrılık birden! 24 saat içinde açıklanacak

Şu ana kadar, kadrosuna 5 yeni ismi katan sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferlerini resmen açıklamıştı.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! 24 saat içinde açıklanacak

Yeni sezonda şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Aslan, listesinde bulunan birçok isimle temaslarını sürdürürken, hali hazırda kadroda bulunan bazı isimlere de veda etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! 24 saat içinde açıklanacak

Pandemi nedeniyle yaşanan mali problemler sonrası yeni transferler için bazı isimlere veda etmek zorunda olan Galatasaray'da 2 ayrılık gündemde...

Galatasaray'da 2 ayrılık birden! 24 saat içinde açıklanacak

Bu isimlerden ilki Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Fatih Terim'in gözdesi elden gidiyor... | Transfer haberleri
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Fatih Terim'in gözdesi elden gidiyor... | Transfer haberleri