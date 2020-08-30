Galatasaray'da 2 ayrılık birden! 24 saat içinde açıklanacak
Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer döneminin başından bu yana 5 ismi kadrosuna katan Galatasaray, planlamayı sürdürüyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle kadrosunu oluşturan sarı-kırmızılı ekipte gelen isimlerin yanı sıra, ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı. Mali anlamda kaynak yaratmak isteyen Galatasaray, 2 yıldızına veda etmeye hazırlanıyor.
30.08.2020 12:00
- Son Güncelleme: 30.08.2020 12:04
Geçtiğimiz sezon özellikle pandemi nedeniyle verilen ara sonrası yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu kaybeden Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Şu ana kadar, kadrosuna 5 yeni ismi katan sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui transferlerini resmen açıklamıştı.
Yeni sezonda şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Aslan, listesinde bulunan birçok isimle temaslarını sürdürürken, hali hazırda kadroda bulunan bazı isimlere de veda etmeye hazırlanıyor.
Pandemi nedeniyle yaşanan mali problemler sonrası yeni transferler için bazı isimlere veda etmek zorunda olan Galatasaray'da 2 ayrılık gündemde...
Bu isimlerden ilki Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao...