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Fenerbahçe formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...

Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki üzerinde Fenerbahçe forması olan bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları...

31.08.2020 14:46 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





