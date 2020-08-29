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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Fatih Terim'in gözdesi elden gidiyor... | Transfer haberleri

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe oldu. Kadroyu sil baştan kuran sarı-lacivertliler takviye yapmaya devam edecek. Öte yandan Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ederken tıpkı Mert Hakan Yandaş transferinde olduğu gibi iki ezeli rakip karşı karşıya... Bu kez Fenerbahçe'nin hedefi Fatih Terim'in gözdesi.. İşte detaylar...

29.08.2020 16:39 - Son Güncelleme: 29.08.2020 16:39
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Fatih Terim'in gözdesi elden gidiyor... | Transfer haberleri

Üst üste imzalarla şov yapan Fenerbahçe'den Fatih Terim'i kızdıracak bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Fatih Terim'in gözdesi elden gidiyor... | Transfer haberleri

Şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını sürdüren ve takımı baştan aşağı yenileyen Kanarya'nın durmaya niyeti yok.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Fatih Terim'in gözdesi elden gidiyor... | Transfer haberleri

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia'nın transferini resmen açıklayan sarı-lacivertliler yeniden atağa geçti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Fatih Terim'in gözdesi elden gidiyor... | Transfer haberleri

Ağırlığı yurt içindeki futbolculara veren Fenerbahçe yine benzer bir hamlede bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Fatih Terim'in gözdesi elden gidiyor... | Transfer haberleri

Sarı-lacivertliler, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği isim devreye girdi.

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