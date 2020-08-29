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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Fatih Terim'in gözdesi elden gidiyor... | Transfer haberleri

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe oldu. Kadroyu sil baştan kuran sarı-lacivertliler takviye yapmaya devam edecek. Öte yandan Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ederken tıpkı Mert Hakan Yandaş transferinde olduğu gibi iki ezeli rakip karşı karşıya... Bu kez Fenerbahçe'nin hedefi Fatih Terim'in gözdesi.. İşte detaylar...

29.08.2020 16:39 - Son Güncelleme: 29.08.2020 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





