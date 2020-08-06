Galatasaray'a transferde müjde! İki yıldızı birden istiyorlar
Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Mali açıdan dengeyi tutturmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, maliyeti yüksek olan Feghouli ve Belhanda gibi isimleri elden çıkarmak istiyor. Galatasaray'ın teklifleri değerlendirme kararı aldığı iki yıldızına İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
06.08.2020 09:32
- Son Güncelleme: 06.08.2020 09:33
Transfer döneminin başlamasıyla birliktei transfer hareketliliği yaşayan kulüplere Galatasaray da eklendi. Sarı-kırmızılı takım son olarak eski futbolcusu Arda Turan'la sözleşme imzaladı.
TFF'nin kulüplere getirdiği harcama limitini aşmayacak şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımda maaşı yüksek bazı isimlerle de vedalaşmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı takımın satış listesine koyduğu Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'ye sürpriz bir talip çıktı.
Fotomaç'ın Cezayir ve İtalyan basınından derlediği haberlere göre Sampdoria, Faslı ve Cezayirli yıldızı renklerine bağlamak istiyor.
Haberlerde, Belhanda'nın sözleşmesinin 2021'de sona erecek olmasından dolayı İtalyan ekibinin bu transferi ucuza getirebileceği iddia edildi.