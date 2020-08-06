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Galatasaray'a transferde müjde! İki yıldızı birden istiyorlar

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Mali açıdan dengeyi tutturmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, maliyeti yüksek olan Feghouli ve Belhanda gibi isimleri elden çıkarmak istiyor. Galatasaray'ın teklifleri değerlendirme kararı aldığı iki yıldızına İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

06.08.2020 09:32 - Son Güncelleme: 06.08.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





