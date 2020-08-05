Haberler Galeri Spor Galatasaray'a yeniden transfer olan Arda Turan hakkında en çok merak edilen gerçek! Arda Turan meğer...

Galatasaray'a yeniden transfer olan Arda Turan hakkında en çok merak edilen gerçek! Arda Turan meğer...

Transfer döneminin açılması ardından Süper Lig'in sonra ermesiyle transfer hareketliliği başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda, transfer haberlerinde bazı isimlerin adı öne çıkıyor. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Arda Turan bu isimlerin başında geliyor. 33 yaşındaki Arda Turan'ın transferi ise ilk olarak resmiyete kavuşanlardan. Arda Turan'ın altyapısında yetiştiği Galatasaray'a transferini başkan Mustafa Cengiz duyurdu. Arda Turan transferi haberi sonrası herkes Arda Turan hakkında araştırmaya yapmaya başladı. En çok merak edilen ise Arda Turan'ın memleketi oldu. Bayrampaşalı Arda bakın aslen nereliymiş. İşte başta Arda Turan olmak üzere futbolcuların memleketleri.

05.08.2020 17:29 - Son Güncelleme: 05.08.2020 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





