GaleriSpor

Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor'un hareketleri çıldırttı! İdmanda yaptığı... 

22 yaşındaki genç futbolcu Emre Mor kısa bir süre önce İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Kulübü Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışan Emre Mor, takımının idmanına yaptığı hareketle damgasını vurdu. İşte o hareket ve ayrıntılar...

25.07.2019 10:54 - Son Güncelleme: 25.07.2019 11:01
Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor'un hareketleri çıldırttı! İdmanda yaptığı...

Cimbom, Emre'yi düşük bir bedelle alıp, birkaç sezon içinde çok daha yüksek bir bonservisle satmanın planlarını yapıyor...

Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor'un hareketleri çıldırttı! İdmanda yaptığı...

Ancak Mor'un menajerlik şirketinden doğan sıkıntılar henüza aşılabilmiş değil...

Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor'un hareketleri çıldırttı! İdmanda yaptığı...

Bu bakımdan oyuncu da durumdan çok rahatsız ve bu rahatsızlıkları hareketlerine de yansımış görünüyor...

Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor'un hareketleri çıldırttı! İdmanda yaptığı...

Fotomaç'ın derlemesine göre; Pürüzlerin giderilmesini ve sarı-kırmızılıların yolunu tutmayı bekleyen 22 yaşındaki bu arada bonservisini elinde bulunduran kulübüyle antrenmanlara çıkarken, idmanda ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor'un hareketleri çıldırttı! İdmanda yaptığı...

Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba genç oyuncu ile sahanın kenarında özel bir görüşme gerçekleştirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'a süper yetenek | Galatasaray son dakika transfer haberleri
Galatasaray'a süper yetenek | Galatasaray son dakika transfer haberleri