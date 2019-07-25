Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor'un hareketleri çıldırttı! İdmanda yaptığı...
22 yaşındaki genç futbolcu Emre Mor kısa bir süre önce İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Kulübü Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışan Emre Mor, takımının idmanına yaptığı hareketle damgasını vurdu. İşte o hareket ve ayrıntılar...
25.07.2019 10:54
- Son Güncelleme: 25.07.2019 11:01
Cimbom, Emre'yi düşük bir bedelle alıp, birkaç sezon içinde çok daha yüksek bir bonservisle satmanın planlarını yapıyor...
Ancak Mor'un menajerlik şirketinden doğan sıkıntılar henüza aşılabilmiş değil...
Bu bakımdan oyuncu da durumdan çok rahatsız ve bu rahatsızlıkları hareketlerine de yansımış görünüyor...
Fotomaç'ın derlemesine göre; Pürüzlerin giderilmesini ve sarı-kırmızılıların yolunu tutmayı bekleyen 22 yaşındaki bu arada bonservisini elinde bulunduran kulübüyle antrenmanlara çıkarken, idmanda ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.
Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba genç oyuncu ile sahanın kenarında özel bir görüşme gerçekleştirdi.