Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor'un hareketleri çıldırttı! İdmanda yaptığı...

22 yaşındaki genç futbolcu Emre Mor kısa bir süre önce İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Kulübü Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışan Emre Mor, takımının idmanına yaptığı hareketle damgasını vurdu. İşte o hareket ve ayrıntılar...

25.07.2019 10:54 - Son Güncelleme: 25.07.2019 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





