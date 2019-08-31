GaleriSpor

Son dakika transfer haberleri... Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'de ilk iki hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe orta sahaya takviye yapmak için büyük çaba sarfediyor. Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Yılan hikayesine dönen transferle ilgili Marsilya'nın yaptığı hamle ile taraftar adeta yıkıldı. İşte Fenerbahçe'nin Gustavo transferi ile ilgili detaylar...

31.08.2019 19:30 - Son Güncelleme: 31.08.2019 19:37
Son dakika transfer haberleri... Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve takımı büyük ölçüde sil baştan yenileyen Kanarya'nın gözdesinde kötü haber geldi.

Son dakika transfer haberleri... Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Ön libero ve orta saha transferi için en büyük aday olan ve transferinde sona gelinen Luiz Gustavo'da son dakika gelişmesi...

Son dakika transfer haberleri... Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala oyuncu için KAP beklenirken yaşanan son gelişme adeta şok etkisi yarattı.

Son dakika transfer haberleri... Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fransız basını oyuncunun Fenerbahçe'ye transferiyle alakalı önemli bir haber kaleme aldı.

Son dakika transfer haberleri... Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, yaptığı özel haberinde Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'nun Valentin Rongier'i kadrolarına katabilmek adına Gustavo'nun bonservisini peşin istediği ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi ancak taksitle yapabileceği için görüşmelerin tıkandığını yazdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'a son dakika Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek
Galatasaray'a son dakika Falcao müjdesi! Sağlık kontrolünden geçecek