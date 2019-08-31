Son dakika transfer haberleri... Gustavo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'de ilk iki hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe orta sahaya takviye yapmak için büyük çaba sarfediyor. Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Yılan hikayesine dönen transferle ilgili Marsilya'nın yaptığı hamle ile taraftar adeta yıkıldı. İşte Fenerbahçe'nin Gustavo transferi ile ilgili detaylar...

31.08.2019 19:30 - Son Güncelleme: 31.08.2019 19:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





