Galatasaray'a sakatlardan müjdeli haber! Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba...

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakat futbolculardan gelen iyi haberler yüzleri güldürdü. Sakatlığı devam eden Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba takımdan ayrı çalışmalara başladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 15:54:23 Güncelleme: 15:54:52
Galatasaraya sakatlardan müjdeli haber! Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba...

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleşen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas destek çalışması yapıldı.

Galatasaraya sakatlardan müjdeli haber! Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba...

Daha sonra dar alan oyunları üzerinde duruldu.

Galatasaraya sakatlardan müjdeli haber! Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba...

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaraya sakatlardan müjdeli haber! Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba...

SAKATLARDAN İYİ HABER
Sakatlığı bulunan oyunculardan Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaraya sakatlardan müjdeli haber! Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba...

Sakatlığı bulunan oyunculardan Sinan Gümüş, tedavisinin ardından düz koşu yaparken, alçıları 10 gün önce alınan ve özel bir botla rehabilitasyon programına başlanan Emre Akbaba da salonda çalıştı.

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