İşte Ersun Yanal'ın çok konuşulacak kadrosu!

Fenerbahçe'de takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Ersun Yanal, sarı-lacivertlileri bu sistem ve 11 ile oynatmaya hazırlanıyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba, 15:46:07
İşte Ersun Yanalın çok konuşulacak kadrosu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası olmasına kesin gözüyle bakılan Ersun Yanal için taraftarlar anbean resmi açıklamayı bekliyor.

İşte Ersun Yanalın çok konuşulacak kadrosu!

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu geçirirken Ersun Yanal ismi bu kez gerçek oluyor.

İşte Ersun Yanalın çok konuşulacak kadrosu!

Akhisarspor mağlubiyetinin ardından 10 Aralık 2018 Pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından deneyimli teknik adamla anlaşma sağlandı.

İşte Ersun Yanalın çok konuşulacak kadrosu!

Sarı lacivertli taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'ın İstanbul'da olduğu ve akşam saatlerinde başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir yalıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İşte Ersun Yanalın çok konuşulacak kadrosu!

Peki Ersun Yanal gelince Fenerbahçe'nin mevcut kadroya göre muhtemel 11'i nasıl olacak? İşte o isimler...

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