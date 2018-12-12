Ersun Yanalı bekleyen tehlike!

Fenerbahçe'nin başında 2. dönemini geçirecek olan Ersun Yanal'ı büyük tehlike bekliyor... Ersun Yanal, 2013-14 yılında Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıdığında sarı-lacivertli taraftarların gönlünde önemli bir yer kazanmıştı. Çünkü en erken şampiyonluklarından biriydi bu. Aziz Yıldırım yönetimi, futbol dışı gerekçelerle Yanal'ın görevine son verdi. Bu karar taraftar ile Yıldırım'ın arasını açtı. Yanal'dan sonra gelen hocaların başarısızlığı Yıldırım'a tepkiyi, Ersun Hoca'ya aşkı körükledi. Öyle ki, Ali Koç göreve geldiğinden beri taraftarlar sadece Yanal'ı haykırdı. Sonunda beklenen oldu. Fakat Ersun Hocayı 2013-14'ün aksine çok zorlu bir süreç bekliyor. Aykut Kocaman'dan dinamik bir takım alan Yanal, kendi felsefesini de sahaya yansıtmış, 28 puan kaybı yaşarken 74 puanla zirve görmüştü. Oysa Fenerbahçe bu sezon 15. hafta itibarıyla zaten 31 puanlık bir kayıp yaşamış hâlde.