Ersun Yanal'ı bekleyen tehlike!

Fenerbahçe'nin başında 2. dönemini geçirecek olan Ersun Yanal'ı büyük tehlike bekliyor...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 15:56:06
Ersun Yanalı bekleyen tehlike!

Ersun Yanal, 2013-14 yılında Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıdığında sarı-lacivertli taraftarların gönlünde önemli bir yer kazanmıştı. Çünkü en erken şampiyonluklarından biriydi bu.

Ersun Yanalı bekleyen tehlike!

Aziz Yıldırım yönetimi, futbol dışı gerekçelerle Yanal'ın görevine son verdi. Bu karar taraftar ile Yıldırım'ın arasını açtı.

Ersun Yanalı bekleyen tehlike!

Yanal'dan sonra gelen hocaların başarısızlığı Yıldırım'a tepkiyi, Ersun Hoca'ya aşkı körükledi.

Ersun Yanalı bekleyen tehlike!

Öyle ki, Ali Koç göreve geldiğinden beri taraftarlar sadece Yanal'ı haykırdı. Sonunda beklenen oldu.

Ersun Yanalı bekleyen tehlike!

Fakat Ersun Hocayı 2013-14'ün aksine çok zorlu bir süreç bekliyor.

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