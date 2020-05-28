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Galatasaray'a Premier Lig'den stoper! Düğmeye basıldı

Koronavirüs arasında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Lemina'yı takımda tutabilmek için girişimlere başladı. Lemina için Southampton ile masaya oturan sarı-kırmızılı ekibe, Premier Lig kulübünden flaş bir öner geldi. İşte detaylar...

28.05.2020 09:40 - Son Güncelleme: 28.05.2020 09:41
Galatasaray'a Premier Lig'den stoper! Düğmeye basıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mario Lemina'yı takımda tutabilmek için büyük bir seferberlik ilan edilmiş durumda.

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Galatasaray'a Premier Lig'den stoper! Düğmeye basıldı

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekipte kalmak isteyen Lemina, geçtiğimiz aylarda kulübü Southampton ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve resti çekmişti.

Galatasaray'a Premier Lig'den stoper! Düğmeye basıldı

Gabonlu futbolcunun bu görüşmede,"İngiltere'ye dönmek istemiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a kolaylık sağlanmasını istediği öğrenilmişti.

Galatasaray'a Premier Lig'den stoper! Düğmeye basıldı

Mario Lemina'nın kiralık sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için Southamapton'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.

Galatasaray'a Premier Lig'den stoper! Düğmeye basıldı

Premier Lig ekibi, Lazio'dan 16 milyon euro'ya aldığı geçen sezon Celta Vigo'ya bu sezon ise Antwerp'e kiraladığı stoper Wesley Hoedt'i sarı-kırmızılılara önerdi.

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