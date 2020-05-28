Galatasaray'a Premier Lig'den stoper! Düğmeye basıldı
Koronavirüs arasında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Lemina'yı takımda tutabilmek için girişimlere başladı. Lemina için Southampton ile masaya oturan sarı-kırmızılı ekibe, Premier Lig kulübünden flaş bir öner geldi. İşte detaylar...
28.05.2020 09:40
- Son Güncelleme: 28.05.2020 09:41
Gabonlu futbolcunun bu görüşmede,"İngiltere'ye dönmek istemiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a kolaylık sağlanmasını istediği öğrenilmişti.
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