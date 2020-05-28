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Galatasaray'da transfer planı! Onyekuru için yeniden masaya oturuluyor
Galatasaray'da transfer planı! Onyekuru için yeniden masaya oturuluyor
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan bu yıl da devre arası transfer döneminde yeniden kiralanan Henry Onyekuru için Galatasaray yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Golcü oyuncuya Olympiakos da talip olurken, yıldız ismin Galatasaray'ı istemesi sarı-kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor.
28.05.2020 10:31
- Son Güncelleme: 28.05.2020 10:31
Galatasaray önümüzdeki sezonun takımı kurmak için şimdiden düğmeye bastı.
Koronavirüs pandemisi sonrası maddi sıkıntılar sebebiyle transferde iç piyasaya yönelen sarı-kırmızılılar, Sivassporlu Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş ile imza aşamasına geldi.
Ayrıca iç piyasadan Erdoğan Yeşilyurt ve Oğulcan Çağlayan'ı da yakından takip eden Aslan sezon sonu öncelikli olarak Babel ve Diagne ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Ligin geri kalan sekiz haftalık bölümünün tamamlanmasının ardından da takımdan bazı isimlerin gönderilmesi gündemde.
Yerli pazarındaki isimleri büyük oranda belirleyen Aslan'da yönetimin yabancı transferdeki önceliği ise Henry Onyekuru.