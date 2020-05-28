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Galatasaray'da transfer planı! Onyekuru için yeniden masaya oturuluyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan bu yıl da devre arası transfer döneminde yeniden kiralanan Henry Onyekuru için Galatasaray yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Golcü oyuncuya Olympiakos da talip olurken, yıldız ismin Galatasaray'ı istemesi sarı-kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor.

28.05.2020 10:31 - Son Güncelleme: 28.05.2020 10:31
Galatasaray'da transfer planı! Onyekuru için yeniden masaya oturuluyor

Galatasaray önümüzdeki sezonun takımı kurmak için şimdiden düğmeye bastı.

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Galatasaray'da transfer planı! Onyekuru için yeniden masaya oturuluyor

Koronavirüs pandemisi sonrası maddi sıkıntılar sebebiyle transferde iç piyasaya yönelen sarı-kırmızılılar, Sivassporlu Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş ile imza aşamasına geldi.

Galatasaray'da transfer planı! Onyekuru için yeniden masaya oturuluyor

Ayrıca iç piyasadan Erdoğan Yeşilyurt ve Oğulcan Çağlayan'ı da yakından takip eden Aslan sezon sonu öncelikli olarak Babel ve Diagne ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da transfer planı! Onyekuru için yeniden masaya oturuluyor

Ligin geri kalan sekiz haftalık bölümünün tamamlanmasının ardından da takımdan bazı isimlerin gönderilmesi gündemde.

Galatasaray'da transfer planı! Onyekuru için yeniden masaya oturuluyor

Yerli pazarındaki isimleri büyük oranda belirleyen Aslan'da yönetimin yabancı transferdeki önceliği ise Henry Onyekuru.

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