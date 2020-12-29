Haberler Galeri Spor Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer vetosu

Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer vetosu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla liderliğe yükselen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Temaslara erken başlayan sarı-kırmızılı ekip transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak isterken, teknik direktör Fatih Terim flaş bir karara imza attı.

29.12.2020 11:59 - Son Güncelleme: 29.12.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





