Fatih Terim'den Galatasaray yönetimine transfer vetosu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla liderliğe yükselen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Temaslara erken başlayan sarı-kırmızılı ekip transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak isterken, teknik direktör Fatih Terim flaş bir karara imza attı.
29.12.2020 11:59
- Son Güncelleme: 29.12.2020 11:59
Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasını galibiyetle kapattı. Trabzonspor'a konuk olan sarı kırmızılılar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine oturdu.
Fatih Karagümrük mağlubiyetinin etkilerini hemen üzerinden atan Fatih Terim'in öğrencileri, önce Göztepe'yi ardında da Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk havasına girdi. Camiada 23'üncü zafere yönelik inanç perçinlendi.
Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray, ocak ayını iple çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda transferle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili yönetime raporunu verdi. Terim, kesinlikle kiralık futbolcu istemediğini bildirdi.
Bu tür oyuncularda zaman zaman yaşanan aidiyet sorunu ve son olarak Onyekuru'nun geçen sezon bitmeden Monaco tarafından çağrılmasını örnek gösteren tecrübeli teknik adam, kiralamaya sıcak bakmadığının altını çizdi.