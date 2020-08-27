Galatasaray'a Mısır'ın yeni Salah'ı! Girişimler başladı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray; bir yandan kadro maliyetini düşürmek isterken, diğer taraftan da geleceğin yıldızlarını kadroya yatmak istiyor. Bu doğrultuda girişimlere başlayan sarı-kırmızılı ekip "Geleceğin Salah'ı" olarak gösterilen sürpriz bir yeteneği gündemine aldı. İşte detaylar...
27.08.2020 09:57
- Son Güncelleme: 27.08.2020 09:57
Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ve Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifler gelmeyince mecburen bu iki oyuncuyla yola devam etti.
Sezon içinde Diagne'den bonservis kazanmanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kulüpte Falcao'nun ocak ayında Amerika'ya gitme ihtimali bulunuyor.
Sabah'ta yer alan habere göre hücuma alternatif arayan Galatasaray scout ekibi de Marcao ve Onyekuru gibi yine kimsenin ismini bilmediği ancak potansiyeli bir hayli fazla olan yıldız adayı forveti keşfetti: Mostafa Mohamed.
Mısır'ın Zamalek takımında oynayan Mostafa Mohamed ülkesinde Liverpool'un ünlü yıldızı Mohamed Salah ile Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülüyor.
22 yaşındaki Mısırlı forvet için kulübü Zamalek 3 milyon euro bonservis istedi. Mohamed'in sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde yıllık 800 bin euro kazanacağı öğrenildi.