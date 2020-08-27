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Fatih Terim'den taraftarın gözdesi o isim için 'gönderilsin' talimatı! Galatasaray'da şok ayrılık...
Fatih Terim'den taraftarın gözdesi o isim için 'gönderilsin' talimatı! Galatasaray'da şok ayrılık...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için en önemli hususlardan biri de takımdan gönderilecek isimler. Sarı-kırmızılılar hem yeni transferler için takımdan birilerini göndermek hem de maaş yükünü hafifletmek istiyor. Bu doğrultuda Fatih Terim, taraftarın da çok sevdiği bir ismin biletini kesti. İşte detaylar...
27.08.2020 10:54
- Son Güncelleme: 27.08.2020 10:54
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Sarı-kırmızılılar yeni sezonun hazırlıkları Florya'da tüm hızıyla devam ediyor ve teknik direktör Fatih Terim oyuncularının durumunu yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılı takımda yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Galatasaray'da ayrılacaklar listesinde yer alan futbolculara gelecek teklifler bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, geniş kadrosunu koruyup orta sahaya transfer yapmanın planlarını yaparken teknik direktör Fatih Terim yıldız oyuncu için 'gönderilsin' raporu verdi.