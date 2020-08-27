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Fatih Terim'den taraftarın gözdesi o isim için 'gönderilsin' talimatı! Galatasaray'da şok ayrılık...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için en önemli hususlardan biri de takımdan gönderilecek isimler. Sarı-kırmızılılar hem yeni transferler için takımdan birilerini göndermek hem de maaş yükünü hafifletmek istiyor. Bu doğrultuda Fatih Terim, taraftarın da çok sevdiği bir ismin biletini kesti. İşte detaylar...

27.08.2020 10:54 - Son Güncelleme: 27.08.2020 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





