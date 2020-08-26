Süper Lig'de 2020/2021 fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri ve 42 haftanın fikstürü
Son dakika haberi... Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun fikstürü Riva'da çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. İşte Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü...
26.08.2020 21:59
- Son Güncelleme: 26.08.2020 22:02
Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
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