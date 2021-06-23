Galatasaray'a milli stoper! TFF'nin yabancı kuralı sonrası harekete geçildi...
Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine geri dönmesinin ardından transfer çalışmaları yoğunlaştı. TFF'nin getirdiği yabancı sınırı nedeniyle yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekip, Ryan Donk'un yerine milli futbolcu için devreye girdi. İşte transfer gelişmesindeki son detaylar...
23.06.2021 09:41
- Son Güncelleme: 23.06.2021 09:41
Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürerken takımdan gidecek isimler de netleşiyor. Surinamlı futbolcu Ryan Donk'un değişen yabancı kuralı yüzünden sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, eski göz ağrılarından Kaan Ayhan'ı gündemine aldı.
Sabah'ın haberine göre Fatih Terim'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan, kulübü Sassuolo'dan ayrılma kararı verdi.
İtalyan kulübü de geçen yaz 2.5 milyon euro ödediği milli stoperi 2 milyon euro'ya satabileceğini menajerlere bildirdi.
YILLIK 1 MİLYON EURO İSTEDİ
26 yaşındaki oyuncudan "Gelirim" mesajını alan sarı-kırmızılı kulüp, Sassuolo ile pazarlıklara oturmaya hazırlanıyor. İtalya'da net 750 bin euro kazanan Kaan'ın 1 milyon euro istediği öğrenildi.
Stoper, ön libero ve sağ bekte oynayabilen futbolcunun transferi gerçekleşirse, Donk'un boşluğu da dolmuş olacak.