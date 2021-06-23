Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş hoca açıklaması: Pazartesi açıklanacak! Sürpriz olabilir...

"BÖYLE BİR SAHİPLİK SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Sahiplikle ilgili söylemek istediğim şuydu: Bu büyük mali sıkıntının ana sebeplerinden biri olarak UEFA dernek modelini tam anlamıyor. Kulüp sahipliği daha doğru model. Barcelona, Bayern, Real Madrid gibi üyelik sistemi olan kulüpler var ama başarıları da devamlı olduğu için gelirleri üst düzeyde. Bunu demek istedim ben ama 3 senedir olduğu gibi ne dediysem başka yere çekiliyor. 3 büyük kulübümüzün sahiplik modeline geçmesi bana göre mümkün değil.