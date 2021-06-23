Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş hoca açıklaması: Pazartesi açıklanacak! Sürpriz olabilir...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında sarı-lacivertli kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu'ndan sonra hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada yeni hoca ile ilgili "Portekiz ya da Alman ekolünden olacak" ifadelerini kullanırken, bu kez "Sürpriz olabilir. Pazartesi günü açıklayacağız" dedi. İşte detaylar...
İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR
Bu sene çok fazla bir iletişim yapmadık, bir sürü nedeni var. Kendi TV'mizi seçmedik, tercih etmedik. Ulusal kanalları tercih ediyorum. Tüm seçimin bitimine 1 hafta kala tüm basını kullandım. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın yarın bir basın toplantısı var. Bunu FBTV'den canlı yayınlayacağız. Biz seçim zamanında kendi kanalımıza çıkamamıştık ama bu anlayışı değiştiriyoruz.
3 sene çok acı geçti. Bu da başımıza gelir mi dediğimiz her şey oldu. Tüm badireleri atlattık çok şükür. Derslerimizi aldık, tecrübelerimizi en acı şekilde kazandık. Önümüzdeki 3 yıl, mali bağımsızlık yolunda önemli adımlar atacağımız bir dönem olacak. 3 sene daha yetki istiyoruz. Özellikle futbolda camianın hak ettiği başarıları, Fenerbahçeli çocukların mutlu olacağı günleri yaşatmak istiyoruz. Ekonomik olarak 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılı kulüp Fenerbahçe. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma bizler için çok önemliydi. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.
"BAHİS GELİRLERİNE ODAKLANMAMIZ LAZIM"
Bizim gelir gelmez nefes aldırmamız gerekiyordu. Tüm ana gelirler temlikti. Borç almadan gemiyi yüzdürebildik. Bunu 1 şampiyonlukla taçlandırabilseydik yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılırdı. Maliyetlerimizi, Bankalar Birliği'nin istediği gibi indirmemiz lazım. Yeni gelirler yaratmamız gerekiyor. Bizim sadece faiz borcumuz, bazı Anadolu kulüplerinin bütçesi gibi. Bahis gelirlerine odaklanmamız lazım. Bahsi özendirmiyoruz, zaten oynanıyor. Devletimiz doğru hamlelerle legal bahsi 60 milyar TL'ye kadar çıkardı. Yüzde 4.5 paya dönelim. Bu pastadan gelecek gelirleri, kaynaktan kesin ve borç anlaşmasına servis edin.
"BÖYLE BİR SAHİPLİK SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"
Sahiplikle ilgili söylemek istediğim şuydu: Bu büyük mali sıkıntının ana sebeplerinden biri olarak UEFA dernek modelini tam anlamıyor. Kulüp sahipliği daha doğru model. Barcelona, Bayern, Real Madrid gibi üyelik sistemi olan kulüpler var ama başarıları da devamlı olduğu için gelirleri üst düzeyde. Bunu demek istedim ben ama 3 senedir olduğu gibi ne dediysem başka yere çekiliyor. 3 büyük kulübümüzün sahiplik modeline geçmesi bana göre mümkün değil.