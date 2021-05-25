Galatasaray'a Luyindama yerine Alman stoper! Teklif yapıldı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sakatlık sonrası yetersiz performansı nedeniyle Luyindama ile yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip alternatif arayışlarına başladı. Bu bölge için Bundesliga'da forma giyen Alman bir stoperi bir süredir takibe alan Galatasaray, futbolcunun kulübüne teklif yaptı. İşte detaylar...

25.05.2021 11:16 - Son Güncelleme: 25.05.2021 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





