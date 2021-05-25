Galatasaray'a Luyindama yerine Alman stoper! Teklif yapıldı
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sakatlık sonrası yetersiz performansı nedeniyle Luyindama ile yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip alternatif arayışlarına başladı. Bu bölge için Bundesliga'da forma giyen Alman bir stoperi bir süredir takibe alan Galatasaray, futbolcunun kulübüne teklif yaptı. İşte detaylar...
25.05.2021 11:16
- Son Güncelleme: 25.05.2021 11:16
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, stoper mevkisine Almanya Bundesliga'dan takviye yapmaya hazırlanıyor.
Savunmayı sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar, Marcao'nun yanına transfer yapmak için bir süredir hummalı bir operasyon yürütüyor.
Christian Luyindama ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, ilk hamlesini Göztepe'ye veda eden Alpaslan Öztürk'e imza attırarak yapacak.
SCOUT EKİBİ ÖNERDİ!
Stoper takviyesinde durmaya niyeti olmayan sarı-kırmızılılarda scout ekibinin önerdiği isim için harekete geçildi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Almanya Bundesliga'da Freiburg takımının formasını giyen stoper Keven Schlotterbeck'in, Galatasaray tarafından istendiği ifade edildi.