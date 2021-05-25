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FIFA'dan Fatih Terim'e flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Fatih Terim'in geleceği belirsizliğini koruyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in çalışmama kararını açıkladığı Terim'e FIFA'dan flaş bir teklif geldi. FIFA'nın yanı sıra Katar Milli Takımı'ndan da teklif aldığı belirtilen Fatih Terim'in kararı bekleniyor...

25.05.2021 09:37 - Son Güncelleme: 25.05.2021 09:37
FIFA'dan Fatih Terim'e flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

G.Saray'da gündem Fatih Terim... Başkan Mustafa Cengiz, görevde olduğu sürece Terim ile çalışmayacağını söyledi. Başkan adayları, taraftarın baskısından mı bilinmez sıcak mesaj veriyorlar. Son iki sezonda oldukça yıpranan deneyimli antrenörün önünde birkaç seçenek bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
FIFA'dan Fatih Terim'e flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Bunlardan birincisi; kendisiyle çalışacaklarını açıklayan başkan adaylarından birisini beklemek. Onun yapacağı teklifi dinlemek. İkincisi Katar Milli Takımı'ndan gelen 1.5 yıllık teklifi değerlendirmek. Üçüncüsü ise dinlenmek…

FIFA'dan Fatih Terim'e flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

TECRÜBELERİNİ AKTARACAK
Fatih Terim'in önündeki bir dördüncü teklif daha var. O da FIFA'dan geldi. Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak. Teklif bizzat FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger tarafından yapıldı. Galatasaray ile yol ayrımında olan Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak henüz net bir detay yok. Ancak gelen ilk bilgilere göre; Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının yanı sıra yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.

FIFA'dan Fatih Terim'e flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

ÖZGÜR BIRAKTI
Fatih Terim kendisiyle beraber sözleşmesi biten yardımcıları Ümit Davala, Levent Şahin, Necati Ateş, Selçuk İnan, Albert Riera, Fadıl Koşutan'a serbestlik tanıdı. İstedikleri takımlarla anlaşmakta özgür olduklarını söyledi.

FIFA'dan Fatih Terim'e flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Davala ve Şahin, ProLisans sahibi olduğu için herhangi bir takımda birinci adam olabilirler. Ateş, Riera ve İnan ise alt yapılarda çalışmaya devam edebilir. Terim'in ekibinden sadece Scott Pirri'nin sözleşmesi devam ediyor.

FIFA'dan Fatih Terim'e flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

ADAYLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Haziran'da yapılması düşünülen ancak yasakların devam etmesi halinde Temmuz ayına kalacak olan seçim öncesinde adayların Terim kararları da netleşmeye başladı… Burak Elmas ve Işın Çelebi; Terim'le çalışmayı düşünüyor.

FIFA'dan Fatih Terim'e flaş teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Metin Öztürk'ün de benzer yönde bir kararı var. En güçlü adaylardan birisi olarak görülen Eşref Hamamcıoğlu da tecrübeli teknik adam ile devam edeceğini söylüyor ancak sportif direktörlük önerisi de aklının bir köşesinde duruyor.