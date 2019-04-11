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Galatasaray'a Konoplyanka müjdesi! Sezon sonunda Schalke'den ayrılıyor...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminde adı sıklıkla Türk takımları ile anılan Ukraynalı futbolcu, Schalke ile yaptığı görüşmelerde sezon sonunda ayrılmak istediğini belirtti. Galatasaraylı kurmayların şimdiden Ukraynalı oyuncu ile temaslara başlayacağı ve sezon sonu için söz keseceği kaydedildi..

11.04.2019 22:24 - Son Güncelleme: 11.04.2019 22:39
Galatasaray'a Konoplyanka müjdesi!

Galatasaray'a Konoplyanka'dan iyi haber geldi.

Galatasaray'a Konoplyanka müjdesi!

Sarı-kırmızılılar Feghouli'nin yükselen performansını göz önünde bulundurarak gelecek olan cazip teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Galatasaray'a Konoplyanka müjdesi!

Cezayirli futbolcunun yokluğunu kaliteli bir isimle doldurmak isteyen Galatasaray'da Konoplyanka'dan sevindirici haber geldi.

Galatasaray'a Konoplyanka müjdesi!

İşte detaylar...

Galatasaray'a Konoplyanka müjdesi!

Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka takımı ile yol ayrımına geldi.

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