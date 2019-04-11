Galatasaray'a Konoplyanka müjdesi! Sezon sonunda Schalke'den ayrılıyor...
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminde adı sıklıkla Türk takımları ile anılan Ukraynalı futbolcu, Schalke ile yaptığı görüşmelerde sezon sonunda ayrılmak istediğini belirtti. Galatasaraylı kurmayların şimdiden Ukraynalı oyuncu ile temaslara başlayacağı ve sezon sonu için söz keseceği kaydedildi..
11.04.2019 22:24
- Son Güncelleme: 11.04.2019 22:39
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