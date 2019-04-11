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Galatasaraylı yıldızın gözüne kömür kaçtı! Sakatlık şoku

Sakatlıklar sporun doğasında var. Kimse kimsenin sakatlanmasını istemez tabi ki ama spor yapan biri için kaçınılmaz gerçeklerden biri. Ama birazdan göreceğiniz sakatlıklar baktığınız anda kulaklarınıza kırılan kemik seslerini getirecek, kimileri ise sizi hayrete düşürecek. İşte hem Türkiye'den hem dünyadan spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.

11.04.2019 15:55 - Son Güncelleme: 11.04.2019 16:30
Galatasaraylı yıldızın gözüne kömür kaçtı! Sakatlık şoku

Böyle sakatlık ne görüldü ne duyuldu!

Futbol tarihinin en kötü sakatlıkları (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

Spor sakatlıkları, sporcuların korkulu rüyası. Hafif sakatlıklar dahi sorun yaratırken, yaşanan bu sakatlar yürekleri burkuyor. Sporun doğasında olan ancak sporcuların kariyerlerini bitirme noktasına gelen bu sakatlıklar arasında kırılan ayaklardan, yarılan kafalara kadar, bakmaya bile cesaret edemeyeceğiniz sakatlıklar yer alıyor.

Futbol tarihinin en kötü sakatlıkları (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

SPOR TARİHİNE GEÇEN EN KORKUNÇ SAKATLIKLAR

Güney Kore'de Gwangju FC forması giyen, 20 yaşındaki Lee Seung hava topu mücadelesinde yere dengesiz bir şekilde düştü.
Futbol tarihinin en kötü sakatlıkları (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

Genç futbolcu yere düştüğü anda baygınlık geçirdi. Lee Seung hemen hastaneye kaldırılırken, Yuseong-Sun Hastanesi'nde acil servise vardıktan sonra bilinci yerine geldi.

Futbol tarihinin en kötü sakatlıkları (Spor tarihinin en kötü sakatlıkları)

Lee Seung geçici hafıza kaybı yaşadı. Omurunda kırık yaşayan genç futbolcu 3 hafta hastanede kalacakken sahaları dönmesi 3 ayı bulacak. Kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada futbolcunun en son topa yükseldiği anı hatırladığını ifade etti.

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