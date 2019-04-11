Galatasaraylı yıldızın gözüne kömür kaçtı! Sakatlık şoku

Sakatlıklar sporun doğasında var. Kimse kimsenin sakatlanmasını istemez tabi ki ama spor yapan biri için kaçınılmaz gerçeklerden biri. Ama birazdan göreceğiniz sakatlıklar baktığınız anda kulaklarınıza kırılan kemik seslerini getirecek, kimileri ise sizi hayrete düşürecek. İşte hem Türkiye'den hem dünyadan spor tarihinin yaşanan en kötü sakatlıkları.

11.04.2019 15:55 - Son Güncelleme: 11.04.2019 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





