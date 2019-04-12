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Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi 'Sinyor Can Bartu' yaşamını yitirdi!

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Türk futboluna büyük katkıları bulunan 'Sinyor Can Bartu' lakaplı efsane ismin ölüm haberini Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Cenk Başak duyurdu. Başak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük Fenerbahçeli Sinyor Can Bartu mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi. Peki, Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu kimdir? İşte Can Bartu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

12.04.2019 01:44 - Son Güncelleme: 12.04.2019 02:07
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi 'Sinyor Can Bartu' yaşamını yitirdi!

Fenerbahçe ve Türk spor tarihinin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi 'Sinyor Can Bartu' yaşamını yitirdi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Cenk Başak, efsane ismin vefatını Twitter'dan böyle duyurdu...

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi 'Sinyor Can Bartu' yaşamını yitirdi!
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi 'Sinyor Can Bartu' yaşamını yitirdi!

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu, Fenerbahçeli, efsanevi futbolcudur. 1 Ocak 1961'de, Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları'nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi 'Sinyor Can Bartu' yaşamını yitirdi!

İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı.

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